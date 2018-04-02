Выпуск новостей за 16:00: Возвращение мэра Николаева. "Собачья скорая" в Киеве
В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 16:00 – суд постановил немедленно восстановить Александра Сенкевича на посту мэра Николаева. В столице заработала служба спасения для бездомных собак на волонтерской основе, которая, возможно, появится и в других городах Украины.
Также в выпуске:
Семью Скрипаль могли отравить крупой из России.
Украина готова обменять 20 россиян на пленников Кремля.
Китай повышает пошлины на 128 американских товаров.
Источник: 24 Канал
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