Выпуск новостей за 16:00: Законопроект о нацбезопасности. Взрыв на полигоне в Кривом Роге
В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 16:00 – народные депутаты приняли законопроект о национальной безопасности. На полигоне в Кривом Роге произошел взрыв, ранены трое нацгвардейцев.
Также в выпуске:
Генпрокуратура может смягчить статью, которую инкриминируют активисту Майдана Ивану Бубенчику.
Надежда Савченко, которой инкриминируют попытку государственного переворота, отказалась от прохождения полиграфа.
Сенатор Роберт Портман сообщил, что США собираются передать Украине защиту от снайперов. Также Штаты должны помочь Украине в борьбе с российской пропагандой.
СБУ сообщила, что в Генштабе Минобороны РФ заказали убийство Мосийчука.
Источник: 24 Канал
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