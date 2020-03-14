Выпуск новостей за 17:00: Эвакуация украинцев из Италии. День добровольца в Украине

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 17:00 – Украинцев срочно эвакуируют из Италии. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина. Для этого в страну отправят отдельный самолет. 14 марта в Украине отмечают день добровольца. 6 лет назад 500 бойцов самообороны Майдана собрались для формирования первого добровольческого подразделения. Затем к ним присоединились тысячи других.

Также в выпуске: В Украине заработал сервис мониторинга коронавируса. В Верховной Раде пытаются сорвать второй этап медицинской реформы. На Закарпатье госпитализировали 10 детей с менингококковой инфекцией. В Украине заработало специальное приложение My Pol для экстренного вызова полиции.