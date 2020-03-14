Выпуск новостей за 17:00: Эвакуация украинцев из Италии. День добровольца в Украине
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 17:00 – Украинцев срочно эвакуируют из Италии. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина. Для этого в страну отправят отдельный самолет. 14 марта в Украине отмечают день добровольца. 6 лет назад 500 бойцов самообороны Майдана собрались для формирования первого добровольческого подразделения. Затем к ним присоединились тысячи других.
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