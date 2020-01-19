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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
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      Выпуск новостей за 17:00: Крещение в Украине. Потасовка в центре Киева

      Выпуск новостей 126 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 17:00 – христиане восточного обряда сегодня отмечают Крещение. На столичном Гидропарке воду освятил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. В Киеве на Михайловской площади с десяток людей вышли на акцию против ультраправого насилия. На противовес им собрались правые радикалы, некоторые были в балаклавах. Столкновений избежать не удалось.

      Также в выпуске:

      В аэропорту "Борисполь" продолжается церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета МАУ, разбившегося в Тегеране 8 января.

      Обострение на Донбассе: враг не прекращает обстреливать наши позиции из тяжелого вооружения. Один военный погиб, десять – ранены.

      В Букингемском дворце сообщили, что принца Гарри и его жену Меган Маркл лишили королевского титула.

      В Канаде выпало рекордное количество снега: спасатели непрерывно пытаются раскопать человеческие дома, гаражи и расчистить автодороги.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева столкновения Религия Выпуск новостей
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