Выпуск новостей за 17:00: Крещение в Украине. Потасовка в центре Киева

В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 17:00 – христиане восточного обряда сегодня отмечают Крещение. На столичном Гидропарке воду освятил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. В Киеве на Михайловской площади с десяток людей вышли на акцию против ультраправого насилия. На противовес им собрались правые радикалы, некоторые были в балаклавах. Столкновений избежать не удалось.

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