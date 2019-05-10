Выпуск новостей за 17:00: Молодая композитор из Житомира. Неявка судей на оценку

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 17:00 – в Житомире 9-летняя девочка Маргарита уже успела написать 19 полноценных музыкальных композиций и полностью освоить игру на бандуре и фортепиано. 34 судьи окружного админсуда Киева одновременно не явились на обязательную оценку и прислали справки о болезни. Это может быть основанием для увольнения, однако комиссия не может это сделать.

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Источник: 24 канал