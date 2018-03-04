Выпуск новостей за 17:00: Непогода в Украине. Обвал крыши в Кривом Роге
Выпуск новостей 18:13, 4 марта 127 Читати новину українською
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 17:00 – сегодня на Украину ожидает новая волна похолодания. Начнется оно с западных и северных областей Украины, а дальше доберется и до юга. В Кривом Роге под тяжестью снега обрушилась крыша в цехе, погиб человек.
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Источник: 24 Канал
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