Выпуск новостей за 17:00: Непогода в Украине. Обвал крыши в Кривом Роге

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 17:00 – сегодня на Украину ожидает новая волна похолодания. Начнется оно с западных и северных областей Украины, а дальше доберется и до юга. В Кривом Роге под тяжестью снега обрушилась крыша в цехе, погиб человек.

Также в выпуске: Около 50 участников Автомайдана и представителей других общественных организаций отправились домой к Юрию Крысину. В Польше почтили память убитых в Павлокоме украинцев. На фронте снова стреляют, тишина продержалась меньше суток.