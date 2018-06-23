Выпуск новостей за 17:00: В Харькове готовили теракт. Подозрение братьям Каськива

Выпуск новостей за 17:00: В Харькове готовили теракт. Подозрение братьям КаськиваВыпуск новостей 13 Читати новину українською
В выпуске новостей за 23 июня по состоянию на 17:00 – СБУ заявляет, что предупредила в Харькове террористический акт возле памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами России. Двум братьям Каськива сообщили о подозрении в хищении государственных средств.
Также в выпуске:
Вышинского, с которым сегодня должна была встретиться российская омбудсвумен, не перевезли из Херсона в Киев.
Из-за сильного снегопада группу детей пришлось эвакуировать с гор в Карпатах.
Образовательный террор: как с оккупированных Россией территорий приехать в Украину и стать студентом.
Источник: 24 канал
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