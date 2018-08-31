Выпуск новостей за 18:00 – Самоубийство влюбленных в Днепре. Взрыв на российском заводе
В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 18:00 – в Днепре пара влюбленных, 18-летний парень и 16-летняя девушка выпрыгнула из окна гостиничного номера, к самоубийству оба тщательно готовились. В России трое людей погибли из-за взрыва на оборонном заводе имени Свердлова в Нижнем Новгороде, еще пятеро – пропали без вести.
Также в выпуске:
Минздрав советует отменить линейки к 1 сентября.
Боевики проигнорировали школьное перемирие.
Украина получит Томос, об этом сообщил Константинопольский патриарх Варфоломей.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии