Выпуск новостей за 18:00: Четверо спасенных в Таиланде. Старт учений Sea Breeze
В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 18:00 – начался второй этап операции по спасению детей в Таиланде. Четырех подростков подняли на поверхность, еще столько же находятся под землей. В Одессе стартуют международные военные учения Sea Breeze. Продлятся они до 21 июля и соберут военнослужащих из 19 стран мира.
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Источник: 24 канал
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