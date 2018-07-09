Выпуск новостей за 18:00: Четверо спасенных в Таиланде. Старт учений Sea Breeze

В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 18:00 – начался второй этап операции по спасению детей в Таиланде. Четырех подростков подняли на поверхность, еще столько же находятся под землей. В Одессе стартуют международные военные учения Sea Breeze. Продлятся они до 21 июля и соберут военнослужащих из 19 стран мира.

Также в выпуске: Итоги юбилейного саммита Украина-ЕС, подробности из Брюсселя. Левка Лукьяненко похоронят 10 июля на Байковом кладбище. Депутаты предлагают увеличить количество членов ЦИК. Российская береговая охрана задержала семь судов в Азовском море.