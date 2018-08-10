Выпуск новостей за 18:00: Дело Тамразова. Мать в Хмельницком сдавала в аренду детей

Выпуск новостей за 10 августа по состоянию на 18:00 – экс-чиновнику Алексею Тамразову избрали меру пресечения – содержание под стражей. Но он может выйти под залог в три миллиона гривен. В Хмельницком полиция задержала женщину, которая сдавала в аренду собственных маленьких детей для попрошайничества. За один день такой "аренды" женщина должна была получить 5 тысяч гривен.

Также в выпуске: Полтавский суд закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за нехватки доказательств. На юге Франции из-за мощных наводнений эвакуировали уже свыше полутора тысяч человек. В Венесуэле арестовали десятерых подозреваемых в покушении на президента страны.