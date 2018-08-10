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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 18:00: Дело Тамразова. Мать в Хмельницком сдавала в аренду детей

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

Выпуск новостей за 10 августа по состоянию на 18:00 – экс-чиновнику Алексею Тамразову избрали меру пресечения – содержание под стражей. Но он может выйти под залог в три миллиона гривен. В Хмельницком полиция задержала женщину, которая сдавала в аренду собственных маленьких детей для попрошайничества. За один день такой "аренды" женщина должна была получить 5 тысяч гривен.

Также в выпуске:

Полтавский суд закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за нехватки доказательств.

На юге Франции из-за мощных наводнений эвакуировали уже свыше полутора тысяч человек.

В Венесуэле арестовали десятерых подозреваемых в покушении на президента страны.

Теги: Выпуск новостей Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Новости Хмельницкого Новости Киева
Источник: 24 Канал
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