Выпуск новостей за 18:00: Приговор украинским морякам в РФ. Демонтаж Шулявского моста

В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 18:00 – суд в Москве продлил срок ареста 12 украинским пленным морякам. Они будут находиться под стражей до 24 июля. Шулявский мост почти разобрали, раньше по нему каждый час ездили 13 тысяч авто. В 2021 году киевляне должны получить новую современную и безопасную развязку с велодорожками.

Также в выпуске: Суд избирает меру пресечения фигуранту дела об аферах в энергетике Дмитрию Крючкову.

Источник: 24 канал