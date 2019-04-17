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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 18:00: Приговор украинским морякам в РФ. Демонтаж Шулявского моста

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 18:00 – суд в Москве продлил срок ареста 12 украинским пленным морякам. Они будут находиться под стражей до 24 июля. Шулявский мост почти разобрали, раньше по нему каждый час ездили 13 тысяч авто. В 2021 году киевляне должны получить новую современную и безопасную развязку с велодорожками.

      Также в выпуске:

      Суд избирает меру пресечения фигуранту дела об аферах в энергетике Дмитрию Крючкову.

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      Теги: Шулявский мост Новости Киева Конфликт в Азовском море Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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