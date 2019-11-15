Выпуск новостей за 18:00: Реакция активистов на арест Марченко. Взрывы на Харьковщине
В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 18:00 – арест генерал-майора Дмитрия Марченко вызвал волну возмущения среди активистов и волонтеров. В Балаклее на Харьковщине снова взрывались боеприпасы. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два военных, еще четверо доставлены в медицинские учреждения.
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Из фракции "Слуга народа" исключили двух народных депутатов – мажоритарщиков Анну Скороход и Антона Полякова.
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