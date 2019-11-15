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      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
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      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Выпуск новостей за 18:00: Реакция активистов на арест Марченко. Взрывы на Харьковщине

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 18:00 – арест генерал-майора Дмитрия Марченко вызвал волну возмущения среди активистов и волонтеров. В Балаклее на Харьковщине снова взрывались боеприпасы. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два военных, еще четверо доставлены в медицинские учреждения.

      Также в выпуске:

      Из фракции "Слуга народа" исключили двух народных депутатов – мажоритарщиков Анну Скороход и Антона Полякова.

      Кто такой Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа"
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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Взрывы в Балаклее Выпуск новостей Вооруженные силы Украины
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