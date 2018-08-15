Выпуск новостей за 18:00 Стрельба в Киеве. Охрана Устименко

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 18:00 – в Киеве полиция нашла и уже задержала 2 человек, которые 15 августа устроили драку и открыли стрельбу на одном из рынков города. Одесском активисту и журналисту Виталию Устименко продолжили государственную охрану.

Также в выпуске: НАПК внесло предписание министру культуры из-за конфликта интересов директора музея истории Украины во Второй мировой войне. В Киеве ограничат движение автомобилей 18, 20, 22 августа из-за репетиции военного парада ко Дню независимости. Обвал моста в Италии: плохое обслуживание или ошибка архитектора?