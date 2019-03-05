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      Выпуск новостей за 18:00: Убийство бизнесмена Сергея Киселева. Откаты Гладковского

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 18:0 0 – в Днепровском районе нашли мертвым мужчину в дорогом "Мерседесе". Оказалось, что убитого зовут Сергей Киселев и он является основным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров". Как говорится в журналистском расследовании, стоимость високомеров завысили в 5 раз, к тому же, с этой сделки Гладковский-старший получил 30 тысяч долларов отката.

      Также в выпуске:

      Младший Гладковский таки подал в суд на корреспондентов "Бигус.Инфо".

      Владимир Гройсман рассказал, как будет лечить чиновников от телефонной зависимости.

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      Теги: Коррупционные схемы в Укроборонпроме Коррупция Выпуск новостей Новости Киева Убийство Сергея Кисельова
      Источник: 24 Канал
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