Выпуск новостей за 18:00: Убийство бизнесмена Сергея Киселева. Откаты Гладковского

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 18:0 0 – в Днепровском районе нашли мертвым мужчину в дорогом "Мерседесе". Оказалось, что убитого зовут Сергей Киселев и он является основным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров". Как говорится в журналистском расследовании, стоимость високомеров завысили в 5 раз, к тому же, с этой сделки Гладковский-старший получил 30 тысяч долларов отката.

Также в выпуске: Младший Гладковский таки подал в суд на корреспондентов "Бигус.Инфо". Владимир Гройсман рассказал, как будет лечить чиновников от телефонной зависимости.