Выпуск новостей за 18:00: Взрыв у метро в Киеве. Награда для волонтера Сабины Галицкой
Выпуск новостей 18:46, 7 марта 86 Читати новину українською
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 18:00 в Киеве возле метро "Лесная" взорвали авто. Как выяснилось, гранату в машину бросил полицейский. Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" третьей степени волонтера-медсестру Сабину Галицкую.
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Источник: 24 Канал
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