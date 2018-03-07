Выпуск новостей за 18:00: Взрыв у метро в Киеве. Награда для волонтера Сабины Галицкой

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 18:00 в Киеве возле метро "Лесная" взорвали авто. Как выяснилось, гранату в машину бросил полицейский. Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" третьей степени волонтера-медсестру Сабину Галицкую.

Также в выпуске: Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное досудебное расследование в отношении Сергея Курченко. В Киеве прошел марш в поддержку заключенного в Италии бойца Виталия Маркива. Черкассы превратились в каток. Из-за обильного дождя и легкого мороза на дорогах и тротуарах гололедица.