Выпуск новостей за 19:00: Автоколонна из Харькова в Новые Санжары. Призыв Трампа

В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 19:00 – в Новые Санжары из Харькова поехала автоколонна с гостинцами. Это участники местного автомайдана, которые везут сладости эвакуированным из Уханя. Дональд Трамп призывает заблокировать публикацию книги своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона. Президент Соединенных Штатов Америки назвал его "предателем".

Также в выпуске: Для одной из эвакуированных в Новых Санжарах вызвали медиков. Украина выбрала своего представителя на Евровидении. Победителем национального отбора стала группа Go_A. Четверо погибших и 20 пострадавших – это последствия масштабных подтоплений в Перу.