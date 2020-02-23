Выпуск новостей за 19:00: Автоколонна из Харькова в Новые Санжары. Призыв Трампа
В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 19:00 – в Новые Санжары из Харькова поехала автоколонна с гостинцами. Это участники местного автомайдана, которые везут сладости эвакуированным из Уханя. Дональд Трамп призывает заблокировать публикацию книги своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона. Президент Соединенных Штатов Америки назвал его "предателем".
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