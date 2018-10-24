Выпуск новостей за 19:00: буллинг в харьковской школе. Тарифы на коммунальные услуги
В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 19:00 – в харьковской школе ребенку устроили буллинг из-за того, что родители не сдали деньги. Девочке публично не дали торт, который разделили между всеми учениками. Теперь в Украине на один и тот же газ существуют сразу две цены – 8,5 гривен для населения и 12 гривен за куб для промышленности.
Также в выпуске:
Дональд Трамп и Владимир Путин объявили о своей встрече в Париже 11 ноября.
МВФ требует, чтобы правительство сделало цену на газ одинаковой для предотвращения махинаций.
Источник: 24 канал
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