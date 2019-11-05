Выпуск новостей за 19:00: Гейзер из кипятка в столице. Школы Харькова остались без отопления

В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 19:00 – просто в центре столицы, на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу, под землю ушла иномарка. На Харьковщине более 25 тысяч населения города практически полностью остались без отопления. Холодные батареи во всех десяти школах города.

Также в выпуске: Через 4 месяца после выборов в Верховную Раду в ЦИК назвали победителя в последнем округе. Новые подробности резонансного дела. Следователи Государственного бюро расследований выяснили, кто именно совершил смертельный выстрел, унесший жизнь пятилетнего Кирилла Тлявова. Самый большой аэродром Украины к зиме готов. В аэропорту "Борисполь" обещают, что в этом году из-за снегопадов и гололеда рейсы отменять не будут.