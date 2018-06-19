Выпуск новостей за 19:00: Инцидент с поездом в Днепре. Дело судна "Норд"Выпуск новостей 11 Читати новину українською
В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 19:00 – 11 грузовых вагонов сошли с рельсов в Днепре, потому что кто-то украл от них детали. Суд Херсона позволил капитану скандального судна "Норд" вернуться в аннексированный Крым.
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Источник: 24 канал
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