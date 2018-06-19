Выпуск новостей за 19:00: Инцидент с поездом в Днепре. Дело судна "Норд"

В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 19:00 – 11 грузовых вагонов сошли с рельсов в Днепре, потому что кто-то украл от них детали. Суд Херсона позволил капитану скандального судна "Норд" вернуться в аннексированный Крым.

Также в выпуске: Нардеп Олег Барна на законодательном уровне хочет запрета проявления сексуальной ориентации. Чем закончился митинг военных ветеранов под Верховной Радой. На 82-м году жизни не стало выдающегося украинского писателя Ивана Драча. Херсонский суд продлил арест на два месяца Елене Одновол, которая агитировала за Путина в Крыму.