Выпуск новостей за 19:00: Итоги встречи Зеленского с руководителями фракций. День Львова

В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 19:00 – новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями парламентского процесса в Украине. Основной темой встречи была дата инаугурации. Львов празднует 763-летие со дня основания. Столица Галичины превратилась в настоящую ретро-сказку – в центре города прошло традиционное большое театрализованное шествие

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Глава Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Он возглавлял орган с 2014 года.

В южных регионах Бельгии выпал снег.

Участники Марша за науку в шапках из фольги и белых халатах прошлись по центру Киева, чтобы напомнить стране о значении и достижениях науки и людей.