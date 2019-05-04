Выпуск новостей за 19:00: Итоги встречи Зеленского с руководителями фракций. День Львова
В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 19:00 – новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями парламентского процесса в Украине. Основной темой встречи была дата инаугурации. Львов празднует 763-летие со дня основания. Столица Галичины превратилась в настоящую ретро-сказку – в центре города прошло традиционное большое театрализованное шествие
Также в выпуске:
Глава Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Он возглавлял орган с 2014 года.
В южных регионах Бельгии выпал снег.
Участники Марша за науку в шапках из фольги и белых халатах прошлись по центру Киева, чтобы напомнить стране о значении и достижениях науки и людей.
Источник: 24 канал
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