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      Выпуск новостей за 19:00: Изоляция медиков в Днепровской больнице. Нарушения на пляжах Одессы

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 19:00 – в Днепре из-за COVID-19 на изоляцию вынуждены были пойти медики больницы имени Мечникова. Врачи и медсестры будут постоянно находиться в больнице, чтобы не подвергать опасности своих родных. Жители Одессы несмотря на призывы властей оставаться дома и угрозы административной ответственностью – массово пошли на пляжи.

      Також у випуску новин на 24 каналі

      На порушенні обмежувальних заходів підловили друга міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – колишнього депутата та бізнесмена Ігоря Котвіцького.

      25-річний син нового головного податківця України Андрій Любченко володіє майном на 300 тисяч доларів.

      20 експолонених вийшли з обсервації. Їх після обміну одразу ізолювали у Святогірську.

       

      Теги: Новости Одессы Больница Новости Днепра Выпуск новостей
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