Выпуск новостей за 19:00: Изоляция медиков в Днепровской больнице. Нарушения на пляжах Одессы

В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 19:00 – в Днепре из-за COVID-19 на изоляцию вынуждены были пойти медики больницы имени Мечникова. Врачи и медсестры будут постоянно находиться в больнице, чтобы не подвергать опасности своих родных. Жители Одессы несмотря на призывы властей оставаться дома и угрозы административной ответственностью – массово пошли на пляжи.

Також у випуску новин на 24 каналі: На порушенні обмежувальних заходів підловили друга міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – колишнього депутата та бізнесмена Ігоря Котвіцького. 25-річний син нового головного податківця України Андрій Любченко володіє майном на 300 тисяч доларів. 20 експолонених вийшли з обсервації. Їх після обміну одразу ізолювали у Святогірську.