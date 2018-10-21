Выпуск новостей за 19:00: Макаревич высмеял Путина. "Крылья рода" во Львове
В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 19:00 – российский музыкант Макаревич, известный своей проукраинской позицией, записал песню, где высмеял скандальные заявления Путина. .Во Львове провели перформанс, где каждый мог постичь силу своего рода. Люди становились в форме своеобразных "крыльев рода", привлекая так внимание к важности осознания того, что человек никогда не бывает один.
Также в выпуске:
В Киеве попрощались с актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской.
Масштабный пожар в Харьковской области пожарные тушили в течение 11-ти часов, огонь вспыхнул на зернохранилищах.
Как Росляков планировал нападение в Керчи.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии