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      Выпуск новостей за 19:00: Массовое отравление во Львове. Запреты для грузовиков

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей от 6 ноября по состоянию на 19:00 – во Львове свадьба закончилась больницей. После празднования часть гостей слегла с острым отравлением. На больничных койках уже 11 человек. Между тем в столице запретили движение многотонных грузовиков. Об этом рассказал советник киевского городского главы Максим Бахматов.

      Также в выпуске:

      Между тем во фракции Слуга народа хотят, чтобы ГПУ взялась за пранкера, который троллил депутатов от имени генпрокурора Руслана Рябошапки.

      А в центре столицы до сих пор латают пропасть, которая образовалось вечером 5 ноября из-за прорыва теплосети. Киевская власть говорит, что ремонт затянется до субботы.

      Только по официальной информации СБУ, 227 человек находятся в плену на Донбассе.

      blog_ava
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      Теги: Новости Киева Законодательство Выпуск новостей
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