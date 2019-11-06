Выпуск новостей за 19:00: Массовое отравление во Львове. Запреты для грузовиков

В выпуске новостей от 6 ноября по состоянию на 19:00 – во Львове свадьба закончилась больницей. После празднования часть гостей слегла с острым отравлением. На больничных койках уже 11 человек. Между тем в столице запретили движение многотонных грузовиков. Об этом рассказал советник киевского городского главы Максим Бахматов.

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Между тем во фракции Слуга народа хотят, чтобы ГПУ взялась за пранкера, который троллил депутатов от имени генпрокурора Руслана Рябошапки.

А в центре столицы до сих пор латают пропасть, которая образовалось вечером 5 ноября из-за прорыва теплосети. Киевская власть говорит, что ремонт затянется до субботы.

Только по официальной информации СБУ, 227 человек находятся в плену на Донбассе.