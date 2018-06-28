Выпуск новостей за 19:00: Наступление на интернет в России. Львовский силач

Выпуск новостей за 19:00: Наступление на интернет в России. Львовский силачВыпуск новостей 48 Читати новину українською
В выпуске новостей за 28 июня, по состоянию на 19:00 – Путин подписал закон о штрафах за использование программ, которые позволяют заходить на заблокированные сайты. Штраф равен 300 тысячам гривен. Провайдеры должны давать данные о тех, кто обходит блокировки. Львовский силач протянул самолет зубами почти 5 метров.
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Источник: 24 канал
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