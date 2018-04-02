Выпуск новостей за 19:00: Наводнение на Сумщине. Минздрав разорвал контракт с Амосовой
В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 19:00 – из-за стремительной оттепели на Сумщине затопило город Ахтырка, полицейские спасали людей на лодках. Через 2 недели Амосова уже не будет ректором Национального медицинского университета имени Богомольца. Сегодня, 2 апреля, на сайте Министерства здравоохранения опубликовали приказ о ее увольнении.
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Источник: 24 Канал
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