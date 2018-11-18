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      Выпуск новостей за 19:00: Протесты в Одессе. Обучение курсантов тхэквондо в Житомире

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 19:00 – большая пробка образовалась в Одесской области возле села Крыжановка, там люди заблокировали трассу Одесса – Южный. На акцию вышли жители жилого комплекса "Европейский" из-за отсутствия тепла в домах. Курсанты Житомирского военного института кроме привычных приемов рукопашного боя осваивают еще и боевое искусство тхэквондо.

      Также в выпуске:

      Задержали одного из грабителей, который ограбил инкассаторов в Ирпене на Киевщине.

      Российские СМИ сообщили, что Виктора Януковича в Москве госпитализировали в "неподвижном состоянии".

      К годовщине Революции Достоинства журналисты подготовили материал, который должен напомнить всем гражданам о самопожертвовании, щедрости и непоколебимой вере.

      Теги: Новости Житомира Отопительный сезон Новости Одессы протесты Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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