Выпуск новостей за 19:00: Протесты в Одессе. Обучение курсантов тхэквондо в Житомире
В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 19:00 – большая пробка образовалась в Одесской области возле села Крыжановка, там люди заблокировали трассу Одесса – Южный. На акцию вышли жители жилого комплекса "Европейский" из-за отсутствия тепла в домах. Курсанты Житомирского военного института кроме привычных приемов рукопашного боя осваивают еще и боевое искусство тхэквондо.
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Источник: 24 канал
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