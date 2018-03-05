Выпуск новостей за 19:00: Протесты в Польше. Ситуация на Донбассе

В выпуске новостей за 5 марта на 19:00 – в Польше украинцы добровольно пришли в прокуратуру, чтобы написать на себя заявления, что они являются украинскими националистами. Так они выражают свое несогласие с "антибандеровским" законом. Один военный ранен на Донбассе. Это произошло в результате обстрелов со стороны оккупированной территории.

Также в выпуске: Именно Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье. Об этом заявил председатель отечественного Министерства иностранных дел Павел Климкин. В Одессе начался межпарламентский совет Украина – НАТО. На Харьковщине под снегом чуть не умерла 12-летняя девочка.