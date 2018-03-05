Выпуск новостей за 19:00: Протесты в Польше. Ситуация на Донбассе
Выпуск новостей 19:53, 5 марта 241 Читати новину українською
В выпуске новостей за 5 марта на 19:00 – в Польше украинцы добровольно пришли в прокуратуру, чтобы написать на себя заявления, что они являются украинскими националистами. Так они выражают свое несогласие с "антибандеровским" законом. Один военный ранен на Донбассе. Это произошло в результате обстрелов со стороны оккупированной территории.
Также в выпуске:
Именно Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье. Об этом заявил председатель отечественного Министерства иностранных дел Павел Климкин.
В Одессе начался межпарламентский совет Украина – НАТО.
На Харьковщине под снегом чуть не умерла 12-летняя девочка.
Источник: 24 Канал
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