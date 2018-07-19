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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00: Разоблачение российских шпионов. Задержание мэра на взятке

Выпуск новостей 11 Читати новину українською

В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 19:00 – российскую шпионку Марию Бутину задержали в день, когда Трамп и Путин встречались в Хельсинки. Нашли также российских шпионов и в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает на востоке Украины. На Львовщине во второй раз на взятке задержали мэра города Сколе Львовской Владимира Москаля.

Также в выпуске:

Антимонопольный комитет может оштрафовать "ДнепрАзот" за отказ продавать хлор.

Появилось новое доказательство участия российской частной военной компании "Вагнер" в войне с Украиной.

Запасы хлора для обеззараживания воды почти иссякли в Кропивницком, несколько дней будет кризис в Запорожье и Харькове.

Теги: Новости России Взятка Новости Львова Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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