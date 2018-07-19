Выпуск новостей за 19:00: Разоблачение российских шпионов. Задержание мэра на взятке

В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 19:00 – российскую шпионку Марию Бутину задержали в день, когда Трамп и Путин встречались в Хельсинки. Нашли также российских шпионов и в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает на востоке Украины. На Львовщине во второй раз на взятке задержали мэра города Сколе Львовской Владимира Москаля.

Также в выпуске: Антимонопольный комитет может оштрафовать "ДнепрАзот" за отказ продавать хлор. Появилось новое доказательство участия российской частной военной компании "Вагнер" в войне с Украиной. Запасы хлора для обеззараживания воды почти иссякли в Кропивницком, несколько дней будет кризис в Запорожье и Харькове.