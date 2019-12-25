Выпуск новостей за 19:00: Установка елки в Припяти. Протесты под Харьковской ОГА
В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 19:00 – впервые за 33 года елку поставили в Припяти. Бывшие жители города-призрака украсили дерево своими фотографиями, которые были сделаны до аварии на ЧАЭС. "Ненаказанное зло возвращается", "Убийц детей не меняем" – такие лозунги звучали сегодня под стенами Харьковской ОГА.
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