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Выпуск новостей за 19:00: Велодень в Харькове. Извержение вулкана на Гавайях

Выпуск новостей 36 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 19:00 – в этом году на Велодень в Харьков приехало 13 тысяч участников, среди которых можно было встретить голливудских и сказочных героев и средневековых рыцарей. Вулкан Килауэа разгулялся не на шутку, в городе раскалывается и горит земля, а дым стоит высотой до 3 километров. Уже эвакуировали 2 тысячи человек, еще 10 тысяч ждут.

Также в выпуске:

В Одессе туристы уже приехали проверить температуру моря на выходных.

Луганский театр, который не захотел "примириться с агрессором", теперь стал одним из лучших.

Волонтеры организовали уникальную школу военных водолазов в Одессе.

Теги: Выпуск новостей Стихийный бедствия Транспорт Новости Харькова извержение вулкана
Источник: 24 Канал
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