Выпуск новостей за 19:00: Велодень в Харькове. Извержение вулкана на Гавайях

В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 19:00 – в этом году на Велодень в Харьков приехало 13 тысяч участников, среди которых можно было встретить голливудских и сказочных героев и средневековых рыцарей. Вулкан Килауэа разгулялся не на шутку, в городе раскалывается и горит земля, а дым стоит высотой до 3 километров. Уже эвакуировали 2 тысячи человек, еще 10 тысяч ждут.

Также в выпуске: В Одессе туристы уже приехали проверить температуру моря на выходных.



Луганский театр, который не захотел "примириться с агрессором", теперь стал одним из лучших.



Волонтеры организовали уникальную школу военных водолазов в Одессе.