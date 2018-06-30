Выпуск новостей за 19:00: Задержание самолета с украинцами в Тунисе. Jazz Fest во Львове

В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 19:00 – более 300 украинцев уже третьи сутки не могут вылететь из Туниса, люди вынуждены ждать пока туроператор найдет самолет. Во Львове продолжается Leopolis Jazz Fest. Организаторы в этом году подготовили слушателям особую программу: три сцены, куча открытых площадок и мастерклассы.

Также в выпуске: В Украине реки вышли из берегов и обесточены почти 400 населенных пунктов. В Молдове застрелили сына экс-посла в РФ Тедора Цэрану. В Государственном департаменте США остро раскритиковали газопровод "Северный поток-2".