Выпуск новостей за 19:00: Задержание самолета с украинцами в Тунисе. Jazz Fest во Львове

Выпуск новостей за 19:00: Задержание самолета с украинцами в Тунисе. Jazz Fest во ЛьвовеВыпуск новостей 45 Читати новину українською
В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 19:00 – более 300 украинцев уже третьи сутки не могут вылететь из Туниса, люди вынуждены ждать пока туроператор найдет самолет. Во Львове продолжается Leopolis Jazz Fest. Организаторы в этом году подготовили слушателям особую программу: три сцены, куча открытых площадок и мастерклассы.
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Источник: 24 канал
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