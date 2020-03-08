Выпуск новостей за 19: 00: боевики били по гражданским. В аэропорту Днепра нашли боеприпасы
В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 19:00 – российские наемники вели огонь на поражение по мирному населению Марьинки. Эвакуация работников и приостановка работы международного аэропорта в Днепре: накануне во время проведения земляных работ на территории аэродрома рабочие наткнулись на боеприпасы.
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