Выпуск новостей за 20:00: День памяти и примирения. Скандал с телеканалом

В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 20:00 — сегодня президент Петр Порошенко в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открыл торжественную фотовыставку, посвященную героям. Украинский телеканал "Интер" оказался в центре очередного скандала из-за программы к 9 мая.

Также в выпуске: Полиция начала досудебное расследование по факту ухудшения самочувствия учеников школы в Черкассах. Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения для подозреваемой Екатерины Лапинской в нападении на ветерана войны Дмитрия Вербича. Кравчук, Кучма и Ющенко поддержали инициативу создания Единой поместной церкви.