Выпуск новостей за 20:00: День памяти и примирения. Скандал с телеканалом
В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 20:00 — сегодня президент Петр Порошенко в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открыл торжественную фотовыставку, посвященную героям. Украинский телеканал "Интер" оказался в центре очередного скандала из-за программы к 9 мая.
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Источник: 24 канал
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