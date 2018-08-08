Выпуск новостей за 20:00: ДТП с жертвами в Днепре. Отмена госзаказа на юристов

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 20:00 – возле города Каменское в автобус на большой скорости влетела легковушка, два человека погибли, 13 госпитализированы. Украина отменила государственный заказ на юридические специальности заочной формы обучения, поскольку рынок труда перенасыщен работниками этого направления.

Также в выпуске: Сестра Сенцова рассказала о состоянии Олега. Дело БелТА: в Беларуси обыскивают независимые новостные издания и задерживают журналистов. Ситуация на фронте.