Выпуск новостей за 20:00: ДТП с жертвами в Днепре. Отмена госзаказа на юристов
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 20:00 – возле города Каменское в автобус на большой скорости влетела легковушка, два человека погибли, 13 госпитализированы. Украина отменила государственный заказ на юридические специальности заочной формы обучения, поскольку рынок труда перенасыщен работниками этого направления.
Также в выпуске:
Сестра Сенцова рассказала о состоянии Олега.
Дело БелТА: в Беларуси обыскивают независимые новостные издания и задерживают журналистов.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии