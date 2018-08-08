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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 20:00: ДТП с жертвами в Днепре. Отмена госзаказа на юристов

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 20:00 – возле города Каменское в автобус на большой скорости влетела легковушка, два человека погибли, 13 госпитализированы. Украина отменила государственный заказ на юридические специальности заочной формы обучения, поскольку рынок труда перенасыщен работниками этого направления.

Также в выпуске:

Сестра Сенцова рассказала о состоянии Олега.

Дело БелТА: в Беларуси обыскивают независимые новостные издания и задерживают журналистов.

Ситуация на фронте.

Теги: Выпуск новостей Образование Новости Днепра
Источник: 24 канал
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