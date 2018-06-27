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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 20:00: Джазовый Львов. Режим тишины

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 20:00 – во Львове стартовал крупнейший джазовый фестиваль – Leopolis Jazz Fest. В этом году он изменил название, но не изменил традициям, ведь на львовских сценах выступят лучшие джазмены со всего мира. Чтобы их послушать, во Львов приехали тысячи туристов со всех уголков мира. В Минске договорились с боевиками о режиме тишины с 1 июля.

Также в выпуске:

Суд отправил под ночной домашний арест охранника, который избил украиноязычных пограничников.

Дональд Трамп и Путин встретятся 15 июля в Вене, – СМИ.

Через год после кибератаки в Украине нет приговоров по делу.

Теги: Минск Операция Объединенных сил Война на Донбассе Выпуск новостей Минские договоренности Концерты Новости Львова
Источник: 24 канал
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