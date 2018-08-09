Выпуск новостей за 20:00: Фото Сенцова. Вступительная кампания 2018

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 20:00 – появились новые фото Сенцова. Их опубликовала Денисова. Изображения передала российская уполномоченная по правам человека Москалькова и заверила, что фото сделаны сегодня. По ее словам, Олег может ходить, смотреть телевизор, читает книги. Вузы обнародовали приказы о зачислении студентов на бюджет, в 2018 году около 60 тысяч бюджетных мест.

Также в выпуске: На Донбассе двое военных ранены. В Украине запустили производство собственных снарядов для артиллерии. Экс-чиновника "Украгаздобычи" Тамразова задержали на взятке в 200 тысяч долларов.