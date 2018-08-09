21:58
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поперсы для Путина. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, сегодня
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 20:00: Фото Сенцова. Вступительная кампания 2018

Выпуск новостей 75 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 20:00 – появились новые фото Сенцова. Их опубликовала Денисова. Изображения передала российская уполномоченная по правам человека Москалькова и заверила, что фото сделаны сегодня. По ее словам, Олег может ходить, смотреть телевизор, читает книги. Вузы обнародовали приказы о зачислении студентов на бюджет, в 2018 году около 60 тысяч бюджетных мест.

Также в выпуске:

На Донбассе двое военных ранены.

В Украине запустили производство собственных снарядов для артиллерии.

Экс-чиновника "Украгаздобычи" Тамразова задержали на взятке в 200 тысяч долларов.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Киева Выпуск новостей Министерство образования и науки Украины Образование студенты
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Выпуск новостей за 11:00: Задержали судью-взяточника. В Австралии упал самолет
 27 января 2017 , 12:05
Выпуск новостей за 14:00 Продажа автомобилей Клименко. Арест высокопоставленных должностных лиц Каталонии
 3 ноября 2017 , 14:37
Выпуск новостей за 19:00: Зарплаты врачей. Производство снарядов
 сегодня , 20:06
Выпуск новостей за 9:00: Опровержение от сестры Сенцова. Проверки перевозчиков
 24 июля , 09:43
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук