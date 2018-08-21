Выпуск новостей за 20:00: Новые санкции для России. Контрабанда на 150 миллионов долларов

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 20:00 – США в рамках программы против злонамеренной кибердияльности ввели ограничения против двух россиян, российской и словацкой фирм. На Одесчине полицейские разоблачили контрабанду на 150 миллионов долларов. На таможне правоохранители законно задерживали товар, отправляли его на хранение, злоумышленники воровали контейнеры и вывозили их на рынки.

Также в выпуске: В Херсоне избрана мера пресечения двум подозреваемым в нападении на Гандзюк. Новые подробности резонансной стрельбы в центре Харькова. На Донбасс заехала группа российских пропагандистов.