Выпуск новостей за 20:00: Новые санкции для России. Контрабанда на 150 миллионов долларов
В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 20:00 – США в рамках программы против злонамеренной кибердияльности ввели ограничения против двух россиян, российской и словацкой фирм. На Одесчине полицейские разоблачили контрабанду на 150 миллионов долларов. На таможне правоохранители законно задерживали товар, отправляли его на хранение, злоумышленники воровали контейнеры и вывозили их на рынки.
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Источник: 24 канал
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