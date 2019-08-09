Выпуск новостей за 20:00: Ураган в Одессе. Российский самолет над Украиной
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 20:00 – Одессу снова накрыл ураган. Центральную улицу города затопило за считанные минуты. Российский самолет пролетел над Украиной впервые за четыре года. Как сообщают в Украэродвижении, самолет российской авиакомпании "Глобус" летел из города Бари в Москву. Он получил разрешение на использование воздушного пространства Украины из-за угрозы аварии.
Также в выпуске:
Депутаты собрались на подготовительное заседание.
Первое заседание Рады назначили на 29 августа.
Артем Сытник и Назар Холодницкий провели брифинг, где отчитались о своей работе.
Источник: 24 канал
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