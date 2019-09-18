Выпуск новостей за 20: 00: Местные выборы. Достижения Вятровича
В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 20:00 – декоммунизацией украинских улиц украинцы обязаны именно Владимиру Вятровичу. Еще одно достижение института национальной памяти – открытие всех без исключения секретных документов советских спецслужб. Формула Штайнмайера вновь появилась на фоне местных выборов.
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Чем живут сейчас скандальные отец и сын Гладковские, которых поймали на коррупционных схемах в оборонке.
Источник: 24 канал
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