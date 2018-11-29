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      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 21:00: Учения на передовой. Факельное шествие в Киеве

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 21:00 – несмотря на постоянные обстрелы бойцы Объединенных сил осваивают новую практику: учения на самом "нуле", где к оккупантам – считанные сотни метров. 29 ноября 2013 года, ровно пять лет назад, правоохранители жестоко избили и разогнали мирный протест студентов. В память этих событий в центре Киева активисты провели факельное шествие.

      Также в выпуске:

      Спецслужбы Украины перехватили разговоры российских пилотов, которые обстреливали украинские корабли: записи свидетельствуют, что обстрелы были целенаправленными.

      Утверждение Устава Поместной церкви в Константинополе.

      На Херсонщине усилили боевую готовность и запретили продажу алкоголя вблизи военных частей.

      Теги: Новости Киева Выпуск новостей Евромайдан Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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