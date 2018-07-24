Выпуск новостей за 22:00: ДТП в Черкассах. Суд над Зайцевой

В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 22:00 – в Черкассах в аварии погибла женщина с ребенком. Они переходили через дорогу, когда BMW на большой скорости въехал в машину, которая пропускала пешеходов. В Харькове состоялось очередное заседание по делу резонансной аварии, в которой погибли 6 человек, для Алены Зайцевой попросили домашний арест вместо СИЗО.

Также в выпуске: Дональд Трамп изменил позицию и считает, что Россия вмешивалась в выборы в США. Грязные руки поваров стали причиной заболевания детей в лагере "Орленок". В Одесской области целая семья отравилась грибами, беременная женщина и ее сын умерли.