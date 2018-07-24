Выпуск новостей за 22:00: ДТП в Черкассах. Суд над Зайцевой
В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 22:00 – в Черкассах в аварии погибла женщина с ребенком. Они переходили через дорогу, когда BMW на большой скорости въехал в машину, которая пропускала пешеходов. В Харькове состоялось очередное заседание по делу резонансной аварии, в которой погибли 6 человек, для Алены Зайцевой попросили домашний арест вместо СИЗО.
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Источник: 24 канал
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