Выпуск новостей за 22:00: Львовские наркоманы. Поединок Усыка

Выпуск новостей за 22:00: Львовские наркоманы. Поединок УсыкаВыпуск новостей 39 Читати новину українською
В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 22:00 – во Львове между гостиницей "Спутник" и "Аквапарк" камеры видеонаблюдения засняли, как женщина в присутствии ребенка делает внутривенную инъекцию мужчине. Перед этим пара с настороженностью оглянулась вокруг, чтобы, вероятно, проверить, нет ли прохожих. Усык готовится к финалу Всемирной боксерской суперсерии, который состоится в Москве.
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Источник: 24 канал
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