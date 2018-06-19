Выпуск новостей за 22:00: Львовские наркоманы. Поединок Усыка

В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 22:00 – во Львове между гостиницей "Спутник" и "Аквапарк" камеры видеонаблюдения засняли, как женщина в присутствии ребенка делает внутривенную инъекцию мужчине. Перед этим пара с настороженностью оглянулась вокруг, чтобы, вероятно, проверить, нет ли прохожих. Усык готовится к финалу Всемирной боксерской суперсерии, который состоится в Москве.

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Владельцев "Гавриловских цыплят" отпустили под залог.



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