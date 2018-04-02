Выпуск новостей за 22:00: Медреформа в Украине. Возгорание молоковоза
В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 22:00 – украинцы самостоятельно будут выбирать семейного врача и подписывать с ним декларацию. В Тернопольской области из-за ямы на дороге перевернулся и загорелся молоковоз, к счастью, водитель выбрался из охваченного огнем грузовика.
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Источник: 24 Канал
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