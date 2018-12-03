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      Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. Уникальный музей во Львове

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 09:00 – российские наемники 7 раз открывали огонь по позициям наших Вооруженных сил. Обстрелы осуществляли коварно – с наступлением темноты, а били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Во львовском Национальном музее появилась виртуальная игра, благодаря которой каждый посетитель может создать собственную икону.

      Также в выпуске:

      Великобритания заподозрила журналистов с российского пропагандистского телеканала в шпионаже.

      На российскую агрессию в Азовском море жестко отреагировали в Пентагоне – захват украинских кораблей является пренебрежением к международному праву.

      На США обрушилось торнадо, среди пострадавших 21 человек.

      Теги: Выпуск новостей Новости культуры Новости Львова Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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