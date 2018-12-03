Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. Уникальный музей во Львове
Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 09:00 – российские наемники 7 раз открывали огонь по позициям наших Вооруженных сил. Обстрелы осуществляли коварно – с наступлением темноты, а били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Во львовском Национальном музее появилась виртуальная игра, благодаря которой каждый посетитель может создать собственную икону.
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Источник: 24 канал
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