Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. Уникальный музей во Львове

Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 09:00 – российские наемники 7 раз открывали огонь по позициям наших Вооруженных сил. Обстрелы осуществляли коварно – с наступлением темноты, а били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Во львовском Национальном музее появилась виртуальная игра, благодаря которой каждый посетитель может создать собственную икону.

Также в выпуске: Великобритания заподозрила журналистов с российского пропагандистского телеканала в шпионаже. На российскую агрессию в Азовском море жестко отреагировали в Пентагоне – захват украинских кораблей является пренебрежением к международному праву. На США обрушилось торнадо, среди пострадавших 21 человек.