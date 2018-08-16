Выпуск новостей за 9:00: Последствия непогоды в Киеве. Возвращение Бочковского на должность ГСЧС
В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 09:00 – ночью Киев залило водой, поломало деревья, пока коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды. Одиозный экс-глава ГСЧС Сергей Бочковский хочет вернуться на работу.
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Источник: 24 канал
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