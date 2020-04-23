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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 9:00: Разговор Путина и Меркель о Донбассе. Неутешительные прогнозы ВОЗ

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 9:00 – Путин обсудил с Меркель особый статус Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В телефонном разговоре канцлер Германии и президент России говорили о последнем обмене удерживаемыми и о закреплении на законодательном уровне особого статуса Донбасса. Этот вирус будет с нами еще долго – с таким заявлением выступил глава ВОЗ.

      Також у випуску:

      Коронавірус у Сполучених Штатах виявили ще у сімох великих кішок із зоопарку Бронкса

      Вже наступного тижня відбудеться відеоконференція у "нормандському форматі". Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Домовились про це головні дипломати Німеччини, Франції, України та Росії у телефонному режимі.

      8 обстрілів за минулу добу зафіксували на передовій. Бойовики без упину гатять по наших позиціях із забороненої Мінськом зброї. 

      Теги: Коронавирус COVID-19 Война на Донбассе Ангела Меркель Владимир Путин ВОЗ Выпуск новостей
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