Выпуск новостей за 9:00: Разговор Путина и Меркель о Донбассе. Неутешительные прогнозы ВОЗ

В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 9:00 – Путин обсудил с Меркель особый статус Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В телефонном разговоре канцлер Германии и президент России говорили о последнем обмене удерживаемыми и о закреплении на законодательном уровне особого статуса Донбасса. Этот вирус будет с нами еще долго – с таким заявлением выступил глава ВОЗ.

Також у випуску: Коронавірус у Сполучених Штатах виявили ще у сімох великих кішок із зоопарку Бронкса Вже наступного тижня відбудеться відеоконференція у "нормандському форматі". Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Домовились про це головні дипломати Німеччини, Франції, України та Росії у телефонному режимі. 8 обстрілів за минулу добу зафіксували на передовій. Бойовики без упину гатять по наших позиціях із забороненої Мінськом зброї.