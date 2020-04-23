Выпуск новостей за 9:00: Разговор Путина и Меркель о Донбассе. Неутешительные прогнозы ВОЗ
В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 9:00 – Путин обсудил с Меркель особый статус Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В телефонном разговоре канцлер Германии и президент России говорили о последнем обмене удерживаемыми и о закреплении на законодательном уровне особого статуса Донбасса. Этот вирус будет с нами еще долго – с таким заявлением выступил глава ВОЗ.
Також у випуску:
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Вже наступного тижня відбудеться відеоконференція у "нормандському форматі". Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Домовились про це головні дипломати Німеччини, Франції, України та Росії у телефонному режимі.
8 обстрілів за минулу добу зафіксували на передовій. Бойовики без упину гатять по наших позиціях із забороненої Мінськом зброї.
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