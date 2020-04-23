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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Розмова Путіна і Меркель про Донбас. Невтішні прогнози ВООЗ

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 квітня станом на 9:00 – Путін обговорив з Меркель особливий статус Донбасу. Про це повідомляє пресслужба Кремля. У телефонній розмові канцлер Німеччини і президент Росії розмовляли про останній обмін утримуваними та про закріплення на законодавчому рівні особливого статусу Донбасу. Цей вірус буде з нами ще довго – із такою невтішно заявою виступив очільник ВООЗ.

      Також у випуску:

      Коронавірус у Сполучених Штатах виявили ще у сімох великих кішок із зоопарку Бронкса

      Вже наступного тижня відбудеться відеоконференція у "нормандському форматі". Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Домовились про це головні дипломати Німеччини, Франції, України та Росії у телефонному режимі.

      8 обстрілів за минулу добу зафіксували на передовій. Бойовики без упину гатять по наших позиціях із забороненої Мінськом зброї. 

      Теги: Коронавірус COVID-19 Війна на Донбасі Ангела Меркель Володимир Путін ВООЗ Випуск новин
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