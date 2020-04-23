Випуск новин за 9:00: Розмова Путіна і Меркель про Донбас. Невтішні прогнози ВООЗ

У випуску новин за 23 квітня станом на 9:00 – Путін обговорив з Меркель особливий статус Донбасу. Про це повідомляє пресслужба Кремля. У телефонній розмові канцлер Німеччини і президент Росії розмовляли про останній обмін утримуваними та про закріплення на законодавчому рівні особливого статусу Донбасу. Цей вірус буде з нами ще довго – із такою невтішно заявою виступив очільник ВООЗ.

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Вже наступного тижня відбудеться відеоконференція у "нормандському форматі". Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Домовились про це головні дипломати Німеччини, Франції, України та Росії у телефонному режимі.

8 обстрілів за минулу добу зафіксували на передовій. Бойовики без упину гатять по наших позиціях із забороненої Мінськом зброї.