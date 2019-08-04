Выпуск новостей за 9:00: Смертельная стрельба в США. Непогода в Одессе
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 9:00 – в Техасе мужчина расстрелял в супермаркете 20 человек, еще 30 получили ранения. Полиция задержала мужчину, его подозревают в расправе над посетителями магазина. Это 21-летний Патрик Крузиус. Одесса ожидает новый ливень, и приходит в себя от предыдущего. Недавно в результате ливня там подтопило ряд улиц, сорвало асфальт и снесло автомобили.
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Источник: 24 канал
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