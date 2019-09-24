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      Выпуск новостей за 9:00: Взрывы на Донбассе. Зеленский в США

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске за 24 сентября по состоянию на 9:00 – специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала за сутки 100 обстрелов на Донбассе. Кроме того, зафиксировали еще пять нарушений прекращения огня в Луганской области. Зеленский уже прибыл в США для участия в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью. А 25 сентября в рамках саммита ООН у президента состоятся первые прямые переговоры с Трампом.

      Также в выпуске:

      Владимира Путина "похоронили" на кладбище в родном городе.

      На место смертельного ДТП в Одесской области принесли букет цветов, перевязанных траурной лентой.

      Виктор Янукович, по словам адвоката, готовится приехать в Украину.

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      Теги: Новости США Владимир Зеленский Война на Донбассе Выпуск новостей ОБСЕ
      Источник: 24 канал
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