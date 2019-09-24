Выпуск новостей за 9:00: Взрывы на Донбассе. Зеленский в США

В выпуске за 24 сентября по состоянию на 9:00 – специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала за сутки 100 обстрелов на Донбассе. Кроме того, зафиксировали еще пять нарушений прекращения огня в Луганской области. Зеленский уже прибыл в США для участия в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью. А 25 сентября в рамках саммита ООН у президента состоятся первые прямые переговоры с Трампом.

Также в выпуске: Владимира Путина "похоронили" на кладбище в родном городе. На место смертельного ДТП в Одесской области принесли букет цветов, перевязанных траурной лентой. Виктор Янукович, по словам адвоката, готовится приехать в Украину.

Источник: 24 канал