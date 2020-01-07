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      Выпуск новостей за 9: 00: "Грады" на оккупированной Луганщине. Установка Дидуха во Львове

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 9:00 – на оккупированной Луганщине обнаружили более двух десятков единиц "Градов". Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных Сил со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ. Во Львове уже установили четырехметровый символ рождественских праздников — Дидух. Это обрядовый сноп, сплетенный из колосьев ржи, пшеницы и овса.

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      Теги: Новости Луганска Выпуск новостей Новости Львова
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