Выпуск новостей за 9: 00: "Грады" на оккупированной Луганщине. Установка Дидуха во Львове
В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 9:00 – на оккупированной Луганщине обнаружили более двух десятков единиц "Градов". Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных Сил со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ. Во Львове уже установили четырехметровый символ рождественских праздников — Дидух. Это обрядовый сноп, сплетенный из колосьев ржи, пшеницы и овса.
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